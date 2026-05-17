Playout di Prima Categoria, colpi esterni per Sestu e Libertas BaruminiPari tra Silanus e Siniscola, vittoria casalinga per il Malaspina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si sono disputate questo pomeriggio le gare d’andata dei playout di Prima Categoria, decisive per la permanenza nella categoria. Successi esterni pesanti per Sestu e Libertas Barumini, mentre termina in equilibrio la sfida tra Silanus e Siniscola Montalbo. Vittoria interna, invece, per il Malaspina.
Nel girone A il Sestu espugna il campo della Bariese imponendosi 1-0 e guadagnando un vantaggio importante in vista del ritorno. Stesso risultato nel girone B, dove la Libertas Barumini supera in trasferta il Santa Giusta.
Pareggio spettacolare nel girone C tra Silanus e Siniscola Montalbo: il 2-2 lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno. Nel girone D, invece, il Malaspina piega 2-1 il Sennori, mantenendo vive le speranze salvezza.
Le gare di ritorno sono in programma il 24 maggio a campi invertiti. In caso di parità nel punteggio aggregato retrocederanno direttamente Bariese, Santa Giusta, Silanus e Malaspina, classificatesi al quattordicesimo posto nei rispettivi gironi.