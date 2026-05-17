Si sono disputate questo pomeriggio le gare d’andata dei playout di Prima Categoria, decisive per la permanenza nella categoria. Successi esterni pesanti per Sestu e Libertas Barumini, mentre termina in equilibrio la sfida tra Silanus e Siniscola Montalbo. Vittoria interna, invece, per il Malaspina.

Nel girone A il Sestu espugna il campo della Bariese imponendosi 1-0 e guadagnando un vantaggio importante in vista del ritorno. Stesso risultato nel girone B, dove la Libertas Barumini supera in trasferta il Santa Giusta.

Pareggio spettacolare nel girone C tra Silanus e Siniscola Montalbo: il 2-2 lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno. Nel girone D, invece, il Malaspina piega 2-1 il Sennori, mantenendo vive le speranze salvezza.

Le gare di ritorno sono in programma il 24 maggio a campi invertiti. In caso di parità nel punteggio aggregato retrocederanno direttamente Bariese, Santa Giusta, Silanus e Malaspina, classificatesi al quattordicesimo posto nei rispettivi gironi.

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