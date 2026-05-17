Bonorva vede l’Eccellenza sempre più vicina. Nella gara d’andata della finale playoff di Promozione, la formazione biancorossa espugna il campo della Villacidrese con un netto 2-0, mettendo una seria ipoteca sul salto di categoria.

La squadra ospite colpisce nel primo tempo con grande cinismo. Al 22’ un lancio dalla difesa sorprende la retroguardia locale: Saba approfitta di un’incertezza di Sais, si accentra sul sinistro e batte Riccio con una conclusione precisa sul secondo palo. Il raddoppio arriva al 33’: tiro dalla distanza di Zappareddu, Riccio respinge, Saba si avventa sulla ribattuta trovando ancora l’opposizione del portiere, ma sul tap-in Chelo è il più rapido di tutti e firma il 2-0.

Per la Villacidrese, ora, servirà una vera impresa nel ritorno in programma il 24 maggio al Comunale “Chicchito Chessa” di Bonorva. Gli uomini di Diego Mingioni dovranno ribaltare due reti di svantaggio contro una squadra che ha confermato tutta la propria solidità e maturità.

La vincente della doppia sfida conquisterà la promozione diretta in Eccellenza. In caso di parità complessiva dopo i novanta minuti del ritorno si disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti ed eventualmente i calci di rigore.

Grande entusiasmo a fine gara in casa Bonorva, che intravede uno storico approdo nella massima categoria regionale. Delusione invece per la Villacidrese, chiamata ora a una prova perfetta per riaprire il discorso qualificazione.

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