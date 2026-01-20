Raffrontandolo col turno precedente, ultimo del girone di andata, in cui si era registrato l'enplein, il primo di ritorno, per quanto riguarda le compagini galluresi della Prima Categoria, non è stato altrettanto brillante.

Una formazione soltanto, il Valledoria, impegnata nel girone D, è riuscita a bissare il successo di una settimana fa, incamerando i 3 punti a Sassari nel confronto con la San Paolo. Mentre sia il Badesi 09, che il Lauras, sono stati battuti in casa. Mentre in quello C l'Oschirese, ha, in pieno recupero, raggiunto un insperato pareggio, dopo essersi ritrovata per due volte in svantaggio.

Nel ricordare la vittoria dei Valligiani va sottolineato che per l'undici di Nieddu l'avvio era stato ad handicap: il vantaggio sassarese sembrava dovesse dare un diverso indirizzo al confronto, col gol di Rubino, ma già poco prima del riposo ci pensava il capocannoniere (9 centri), Elisii, a riequilibrare le sorti.

Lo stesso con grande freddezza, a 10' circa dal termine, trasformava dagli undici metri, regalandosi la doppietta, e ai suoi la vittoria. Ciò vale il consolidamento del 3° posto con 29, a meno 6 da Lanteri e 11 dal Monte Alma, capolista con 40. I primi della classe hanno vinto (0-1), a Luras, trovando nei padroni di casa del Lauras un orgoglioso avversario, che sino alla fine ha provato a riequilibrare le sorti.

Nulla da eccepire però, sportivamente parlando, sul successo nulvese. Attualmente la compagine guidata da Scano vanta 25 punti, occupando il 6° posto. Per completare il discorso sul D, non rimane che citare il Badesi 09: la squadra di Borrotzu è forse stata sorpresa dalla grande determinazione del redivivo Olmedo, alla strenua ricerca di punti per risalire la china. Sconfitta a parte i badesani occupano l'ottavo posto con 23 punti, con 8 squadre alle loro spalle. Con l'Oschirese (gir. C), chiudiamo la rassegna: i granata mantengono il 4° posto con 28, preceduti nell'ordine da Fonni 31, Supramonte 32 , e la capofila Macomer 33.

© Riproduzione riservata