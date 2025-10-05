calcio regionale
05 ottobre 2025 alle 20:54
Prima categoria: pareggio del Sestu contro il VillagrandeFinisce in parità anche la sfida fra l'Azzurra e il San Vito
In Prima categoria pareggio del Sestu contro il Villagrande: 1-1 il risultato finale firmato da Buccelli e Tassi.
Con lo stesso risultato è finita la sfida fra l'Azzurra di Monserrato e il San Vito di Angelo Padiglia (gol di Zinzula e Cordone). È stata una gara combattuta e incerta sino alla fine fra due squadre che possono puntare ad un grande campionato.
Ancora, 1-1 fra l'Accademia Suclitana e il Decimo 07 con reti di Piras e Marongiu.
