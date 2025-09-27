Nell'anticipo della prima giornata di Prima categoria, esordio vincente del San Vito che piega il Sestu al termine di una gara bella e combattuta.

La squadra di Angelo Padiglia ha vinto con un gol del bomber Umberto Festa al 40' di gioco su passaggio di Massessi. Gli ospiti hanno sfiorato il pari con Aresu che su calcio piazzato ha mandato la palla sulla traversa. Le due squadre si sono affrontate con determinazione dimostrando di avere i numeri per giocare un ottimo campionato.

