Nuovo direttivo e allenatore confermato al San Vito nel prossimo campionato di Prima categoria. Il nuovo presidente è Luigi Pilia, il vice presidente è Michele Mattanta. Franco Murgia è il dirigente responsabile del settore giovanile. Il direttore sportivo è Mauro Padiglia.

La società ha subito confermato l’allenatore Angelo Padiglia. Confermati numerosi giocatori della scorsa stagione. Fra questi, Mirko Zugliani e Airton Oliveira, figlio d’arte di Lulù Oliveira, ex giocatore del Cagliari, della Fiorentina, del Bologna, del Catania ed ex allenatore del Muravera.

Airton Oliveira ha giocato anche nel Muravera, nel Castiadas, in Ogliastra. «Un buon giocatore – dice il suo allenatore Angelo Padiglia – . Anche a San Vito ha sempre fatto bene: grandi qualità tecniche, può fare tanto per il San Vito: lo conosco da quando era bambino. Quest’anno – aggiuge Padiglia – giocheremo nuovamente nel girone A con avversari come Decimoputzu, Vecchio Borgo Sant’Elia, Quartu 2000: un girone difficilissimo con tante squadre che puntano alla Promozione».

Per finanziarsi, come fa da anni, la società anche quest’anno ha organizzato la festa del pescatore con la partecipazione di sportivi, villeggianti e turisti arrivati dalla costa. Arriverà anche il contributo del Comune.

