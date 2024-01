L'Uta, il Masainas , il Duddusò e l'Arachena sono rimaste sole al comando dei quattro gironi del campionato regionale di Prima categoria. L'Uta in vetta al girone A si è liberata della Baunese.

Ha battuto la Castor per 4-1 ed ha staccato la Baunese (pareggio 2-2 con la Frassinetti), staccandola di due lunghezze. Nello stesso girone, da rilevare i successi esterni dello Ierzu di Andrea Piccarreta a Sestu (1-2) e del Csd Dolianova di Albertino Melis che è passato ad Assemini per 3-1 e del Settimo (1-0) sul La Palma Monter Urpinu. Ha riposato il San Vito.

Nel girone B, il Masainas continua la fuga con nove punti di vantaggio sul Samugheo, La capoliusta si è imposta per 3-0 sul Sadali. Vittoria del Decimoputzu a Seulo (0-2) e pari fra Perdaxius e Semorbì (0-0). Nel girone C, Allunga il Buddusò vittorioso sul Silanus per 3-0.

Nel girone D l'Arzachena sta prendendo il largo: ha vinto per 3-1 a Ploaghe portando il suo vantaggio a quattro punti sul Porto San Paolo.

Travolgente il Castelsardo che ha piegato (4-1 ), il Valledoria. Da rilevare che l'Arzachena lo scorso anno ha giocato in Serie D chiudendo fra le prime ma rinunciando poi al campionato.

