Cade la capolista Uta nel girone A della Prima categoria. Perde per 2-0 contro la fortissima CdiS Dolianova ma resta al primo posto con due punti di vantaggio sulla baunese e tre sulla squadra di Dolianova allenata da Albertino Melis e sullo Ierzu di Andrea Piccarreta. Il campionato si infiamma promettendo scintille e bel gioco. Da rilevare il successo per 2-1 del Quartu 2000 sulla Frassinetti e la vittoria (1-0) del San Vito di Angelo Padiglia sul Vecchio Borgo Sant'Elia.

Nel girone B il Masainas oggi ha riposato: domina con 47 punti , otto in più del Samugheo costretto al pari (1-1) dal Sadali. Nel girone C Il Buddusò primo ugualmente con 47 punti ha vinto a Fonni per 2-1 ed ha allungato sul Porto San Paolo, ora staccato a 11 punti di distacco dopo il pari casalingo (1-1) con l'Ozierese. In fuga l'Arzachena nel gruppo D. La squadra smeraldina ha travolto l'Oschirese (3-0) portandosi a 47 punti , sei in più del Monte Alma e otto sul Castelsardo. Il Monte Alma ha pareggiato (0-0) col San Paolo; il Castelsardo (3-3) a Ittiri.

SAN VITO

Un San Vito in forte crescita batte il Vecchio Borgo Sant'Elia e fa un bel passo in avanti verso la salvezza nel suo girone: 1-0 il risultato a favore della squadra di Angelo Padiglia che gioca le gare interne a Muravera, quarto risultato utile consecutivo.

I padroni di casa sono scesi in campo con grande determinazione e al 12’ hanno sbloccato il risultato con l’ex Muravera, Dettori che, appena entrato in area, fa partire un gran sinistro con la sfera che s’infila sotto la traversa alla sinistra di Contu.

«Stiamo attraversando un buon momento – dice l'allenatore Angelo Padiglia -. Il nostro obiettivo resta la salvezza. Possiamo farcela». Soddisfatto il presidente Pietro Vaccargiu. «Contro un'ottimo Sant'Elia, abbiamo mostrato grande carattere: stiamo facendo passi in avanti nel gioco e nella classifica».

