Tra sabato e domenica ha preso il via anche il campionato di Prima Categoria con, nel girone D, una nutrita schiera di squadre del Sassarese e della Gallura. Oltre al Badesi 09 e al Lauras, anche il Valledoria, mentre nel girone C, tra le rappresentanti del Nuorese e ad alcune oristanesi, trova posto l'Oschirese.

Nel raggruppamento D, il Lauras, imbattuto da due stagioni, con vittoria finale prima in Terza e poi in Seconda, ha riabbracciato la Prima con una sconfitta in quel di Nulvi.

Il Badesi 09 invece ha colto a Olmedo un successo che gli vale il primo posto. Stesso dicasi del Valledoria, che sul campo amico ha superato all'inglese (2-0) i sassaresi della San Paolo. Dalla trasferta in quel di Fonni l'Oschirese è rientrata invece a casa con una sconfitta. E domenica prossima sarà chiamata a scalare un’altra vetta nuorese, quella della Corrasi di Oliena.

