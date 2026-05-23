calcio
23 maggio 2026 alle 19:10
Prima categoria, il CR Arborea conferma l'allenatore DeplanoDopo il torneo vinto in Seconda Categoria la società ha quindi scelto di proseguire il percorso iniziato insieme
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Il CR Arborea, neo promosso in Prima categoria, ha confermato l'allenatore Alessandro Deplano alla guida tecnica anche per la stagione 2026/2027.
Dopo il torneo vinto in Seconda Categoria la società ha quindi scelto di proseguire il percorso iniziato insieme, riconoscendo i meriti del tecnico.
In un comunicato la stessa società «ringrazia Mister Deplano e tutto lo staff per il lavoro, la passione e i risultati portati ad Arborea. Ora si riparte».
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