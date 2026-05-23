La Klass Sennori prova a salire sull’ultimo treno che porta alla salvezza. Inizia domenica (ore 18) la finale playout di Serie B Interregionale tra i romangini e la Bioverde Antoniana: una serie al meglio delle tre partite che mette in palio la permanenza nella categoria.

Dopo la sconfitta nel primo turno contro i calabresi del Bim Bum Basket Rende, la squadra di coach Fabrizio Longano è chiamata a reagire immediatamente per evitare la retrocessione.

In regular season la Klass ha già superato i campani sia all’andata sia al ritorno, ma il peso specifico dei playout cambia inevitabilmente lo scenario. «Affrontiamo una squadra che conosciamo bene perché era nel nostro girone», spiega l’esterno Federico Tola, «ma i playout sono una storia diversa: la posta in palio è alta e serviranno concentrazione e attenzione per tutti i quaranta minuti».

L’obiettivo dei biancoverdi sarà quello di indirizzare subito la serie sfruttando l'aiuto del pubblico di Porto Torres. «Vogliamo partire forte in Gara 1 e imporre il nostro ritmo», aggiunge Tola, «ci siamo preparati bene durante la settimana e sappiamo che sarà fondamentale mettere intensità e cercare di limitare i loro giocatori più pericolosi».

La Bioverde Antoniana arriva all’appuntamento dopo aver perso la “bella” del primo turno playout contro Corato.

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