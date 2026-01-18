Nel girone D della Prima categoria, il Monte Alma resta saldamente in vetta con cinque punti di vantaggio sul Lanteri e 11 sul Valledoria.

La capolista oggi ha battuto Lauras per 1-0, il Lanteri ha pareggiato sul campo della FC Alghero, il Valledoria ha espugnato il terreno di gioco del San Paolo per 1-2.

Vittorie esterne del Porto Torres sul campo dell'Atletico Sorso (1-3), del Sennori contro il Malaspina (0-2) e dell'Olmedo (0-2 a Badesi), del Ploaghe (1-2) a Ittiri. Vittoria del Siligo sul Sorso per 1-0.

