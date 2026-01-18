Il Macomer vince per 1-0 a Siniscola e torna al primo posto del girone C della Prima categoria.

Il Supramonte battuto in casa dalla Bittese per 3-2 è ora a 32 punti.

Il Fonni che ha pareggiato a Oschiri per 2-2, è al terzo posto con 31 punti.

Tre squadre insomma racchiuse in due punti. Gli altri risultati: Abbasanta-Bottida 1-0, Pattada-Corrasi 1-3, San Marco Cabras-Orosei 1-1, Dorgalese-Silanus 3-0.

