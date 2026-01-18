Vince il Masainas per 3-0 sulla Libertas e resta al comando del girone B della Prima categoria.

L'Arbus espugna (0-2) il campo del Santa Giusta e rimane al secondo posto a quattro punti di distacco dalla capolista.

In vetta insomma non cambia nulla in un girone comunque ancora tutto da decidere. Gli altri risultati:  Orrolese-Perdaxius 1-0, Antichense-Furtei 1-1, Don Bosco-Villamassargia 1-2, Sadali-Gonnosfanadiga 3-1.

