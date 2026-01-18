Nel girone A di Prima categoria, l'Accademia Sulcitana travolge (3-0) l'Idolo a allunga ancora al vertice della classifica. Il Decimo 07 perde (1-0 a Tertenia), scivolando a sei punti di distacco dalla lanciatissima Accademia di Villa San Pietro.

Un momento magico per la capolista. Un momento difficile quello della ex capolista. In classifica l'Accademia sale a 40 punti, inseguita da Sarroch e Decimo 07, a 34 punti. Il La Palma è a 33 punti. Il Sarroch ha piegato la Bariese per 1-0, la Gialeto ha inflitto un pesante 4-0 al Quartu 2000, ultimo della classe.

Il La Palma ha piegato l'Ulassai per 5-3, il Decimoputzu ha inflitto al Villagrande un duro 5-1. Vittoria del Sestu che ha piegato il San Vito per 3-0. Con lo stesso risultato di 3-0, l'Azzurra Monserrato ha piegato il Cardedu.

