calcio
04 ottobre 2025 alle 21:39aggiornato il 04 ottobre 2025 alle 21:40
Prima categoria: Gabriel Duarte, un brasiliano per la Gioventù SarrochUn giocatore che potrà dare un grande supporto alla causa blucerchiata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il brasiliano Gabriel Duarte è un nuovo giocatore della Gioventù Sarroch in Prima categoria. Farà l'esordio domani nella difficile partita casalinga contro l'Ulassai.
Gabriel Duarte è un giocatore dotato di grande tecnica, centrocampista estremamente duttile capace di ricoprire più ruoli, ma soprattutto un centrocampista che vede come pochi la porta.
Un giocatore che potrà dare un grande supporto alla causa blucerchiata.
© Riproduzione riservata