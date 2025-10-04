Il brasiliano Gabriel Duarte è un nuovo giocatore della Gioventù Sarroch in Prima categoria. Farà l'esordio domani nella difficile partita casalinga contro l'Ulassai.  

Gabriel Duarte è un giocatore dotato di grande tecnica, centrocampista estremamente duttile capace di ricoprire più ruoli, ma soprattutto un centrocampista che vede come pochi la porta.

Un giocatore che potrà dare un grande supporto alla causa blucerchiata.

 

