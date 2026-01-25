Serie D, girone G: sorride solo il Latte DolceSconfitte Cos, Monastir, Budoni e Olbia
La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G, sorride soltanto al Latte Dolce. Allo stadio “Dei Gelsi” di Valmontone, i sassaresi battono 2-1 in rimonta la terza forza del torneo. Protagonista Cabeccia, autore di una doppietta.
I padroni di casa passano in vantaggio al 2’ con Roberti, ma la risposta è immediata: al 4’ Cabeccia firma il pareggio su calcio di rigore, concesso per un fallo di Di Paolo. Nella ripresa, in pieno recupero, arriva il sorpasso ancora con il difensore biancoceleste, che devia in rete un cross dalla destra. Dopo due sconfitte consecutive, una vittoria importantissima per il Latte Dolce.
Non trova continuità la Costa Orientale Sarda che, all’“Is Arranas” di Tertenia, cade contro la Flaminia. Ospiti in vantaggio al 3’ della ripresa con Casoli e raddoppio al 33’ firmato da Tascini. Al 37’ Murgia colpisce il palo direttamente da calcio d’angolo. È la terza sconfitta casalinga consecutiva per i sardi, mentre per la Flaminia arriva il sesto risultato utile di fila lontano da casa.
Al “Pasquale Pinna” di Budoni la squadra di Raffaele Cerbone non riesce a fermare la capolista: finisce 0-1. Decisiva la rete di Sicurella nella ripresa. Per il Budoni è il settimo turno consecutivo senza successi.
Inciampa (1-0) il Monastir sul campo del fanalino di coda Cassino. L’incontro si sblocca al 44’ con la sfortunata autorete di Corinovis. Prima sconfitta del girone di ritorno per gli uomini di Marcello Angheleddu.
Sconfitta per 2-0 anche per l’Olbia sul campo dell’Atletico Lodigiani, che centra l’ottavo risultato utile consecutivo. Le reti, entrambe nella ripresa, portano la firma di Botta e Coulibaly. Ai bianchi l’intera posta manca dal 26 ottobre.