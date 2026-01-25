Nuorese, Buddusò, Villasimius e Carbonia: sono queste le prossime avversarie del Santa Teresa. Febbraio propone ai galluresi quattro sfide importanti, con la trasferta di Nuoro in programma domenica per la ripresa del campionato di Eccellenza e le due gare interne consecutive contro Buddusò e Villasimius e l’altra trasferta in quel di Carbonia a seguire.

Archiviata la sosta per la finale di Coppa Italia, vinta ieri dall’Iglesias ai rigori contro il Tempio, la squadra di Fabio Levacovich è pronta a tornare in campo contro la Nuorese, imbattuta in casa, che all’andata si impose in rimonta dallo 0-2 al 3-2 al 90’.

I biancocelesti, che arrivano all’appuntamento della 4ª giornata di ritorno da decimi in classifica, dopo quattro vittorie e un pareggio, sono cambiati molto, a cominciare dalla guida tecnica, ma in corsa com’è per il titolo e il salto di categoria la Nuorese è oggi più temibile di allora.

Il resto saranno scontri diretti in chiave salvezza col pari punti (21) Buddusò l’8 febbraio al Buoncammino, il Villasimius, che in classifica segue a -2, sempre a Santa Teresa il 15 e la trasferta in casa del Carbonia, ottavo con 23 punti, a chiudere il programma il 21 febbraio.

Un mese da sfruttare per trarre il massimo in termini di punti prima del rush finale, che in un torneo così equilibrato potrebbe riservare non pochi colpi di scena.

© Riproduzione riservata