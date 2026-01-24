calcio regionale
24 gennaio 2026 alle 22:11
Promozione, Lorenzo Manzato nuovo portiere dell’ArboreaL’estremo difensore classe 2007 proviene dal Torralba
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Arborea si rafforza con l'arrivo di un nuovo portiere. La società ha raggiunto l'accordo con Lorenzo Manzato, classe 2007, proveniente dal Terralba Calcio.
Nonostante la sua giovane età, Manzato ha giocato anche con la Tharros di Oristano e ha trascorsi anche negli Allievi nazionali della Torres.
© Riproduzione riservata