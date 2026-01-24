L'Arborea si rafforza con l'arrivo di un nuovo portiere. La società ha raggiunto l'accordo con Lorenzo Manzato, classe 2007, proveniente dal Terralba Calcio.

Nonostante la sua giovane età, Manzato ha giocato anche con la Tharros di Oristano e ha trascorsi anche negli Allievi nazionali della Torres.

