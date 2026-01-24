Matteo Mura si qualifica per gli ottavi di finali dell'Open Bnl del Tc Cagliari, il torneo che mette in palio i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

L'alfiere della Torres Tennis, accreditato dell'ottava testa di serie, ha superato 6-1, 6-4 nel derby sardo di giornata Daniel Frasconi (Tc Terranova) e domani sfiderà Filippo Callerio.

Sconfitte per il portacolori del circolo ospitante Nicola Porcu, che ha perso 6-4, 6-0 davanti ad Andrea Motta, e per Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), che dopo aver perso 6-3 il primo set, ha ceduto il passo a Francesco Mineo Mineo per problemi al ginocchio sinistro.

