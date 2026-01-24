Si gioca domenica la 21ª giornata del campionato di Promozione, girone B. Riflettori puntati sulla capolista Alghero, autentica corazzata del torneo, che continua il suo cammino a punteggio pieno e farà visita all’Ozierese, seconda in classifica insieme al Bonorva.

Proprio il Bonorva sarà impegnato in casa contro il Ghilarza. L’Usinese, quarta forza del campionato, è attesa da una trasferta insidiosa sul campo del Castelsardo. Turno esterno anche per il Luogosanto, impegnato contro il Campanedda.

A Borore, la Macomerese va a caccia di riscatto contro uno Stintino alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Il Coghinas, determinato ad avvicinarsi alla zona playoff, ospita il San Giorgio Perfugas.

Sfida delicata in ottica salvezza tra Bosa e Li Punti, mentre a Galtellì la cenerentola Tuttavista affronta un Thiesi in buona condizione di forma.

È stata invece posticipata a mercoledì 28 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 16, la gara tra Arzachena e Atletico Bono, rinviata per un lutto che ha colpito la società ospite. L’incontro si disputerà allo stadio “Santa Vittoria” di Telti.

