L’Atletico Lodigiani piega l’Olbia 2-0 allo stadio Francesca Gianni di Roma, vendica la sconfitta dell’andata e infila il nono risultato utile.

La 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie D certifica la grande forma dei capitolini, ma anche la crisi dei bianchi, che incassano la sesta sconfitta nelle ultime dodici partite e rimangono inchiodati al quartultimo posto, in zona playout, con 21 punti, e la salvezza diretta che si allontana, distando ora sei lunghezze.

Nella ripresa le reti di Coulibaly e Botta, che decidono la sfida di questo pomeriggio. Nel mezzo il rigore sbagliato da Sini, capitano dell’Atletico Lodigiani, ottenuto per la trattenuta di Petrone ai danni di Voncini.

© Riproduzione riservata