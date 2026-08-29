Con l’inizio della preparazione pre-campionato, è ripartita ufficialmente la stagione del Santa Giusta, compagine che sarà ai nastri di partenza del girone B di Prima Categoria. La compagine del presidente Marco Cau, nel corso dell’estate, ha cambiato pelle; dopo la salvezza ai playout della scorsa primavera, infatti, sono numerosi i volti nuovi presenti in rosa.

Nel gruppo che si allena agli ordini di mister Gianni Lutzu figurano le novità Alessio Cuccu, ex Sanverese, Andrea Putzolu, Ismaele Irde (dal Macomer), Domenico Nuscis (per lui un ritorno), Luca Sireus (ex Simaxis), Jacopo Pinna (dalla San Marco), Andrea Carta (ex Samugheo), Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo), Mirko Soddu (dal C.R. Arborea), Tommaso Pinna (ex San Marco), Alessandro Bordignon (ex C.R. Arborea), Mattia Saba (dal Macomer), Alessio Pavcic (anche lui ex Macomer), Gabriele Contu e Carlo Alberto Fois, Lorenzo Orrù (ex Simaxis) e Matteo Zanata (dalle giovanili della Tharros). Ragazzi che andranno ad integrare il parco giocatori confermato dallo scorso anno.

«Siamo contenti dei ragazzi che sono arrivati – commenta Cau – Innesti mirati che ci auguriamo ci diano una mano e ci portino a non soffrire come nella scorsa stagione. La rosa è stata allestita per cercare di non correre quei rischi. Sono tutti giocatori di categoria ed esperienza, di Santa Giusta e dei paesi del circondario». In panchina è arrivata la conferma di Lutzu, che così potrà plasmare la squadra sin dalla preparazione.

«La conferma del mister è anzitutto un atto di riconoscenza – spiega Cau – se l’è guadagnata prendendo la squadra in una situazione molto complicata e arrivando alla salvezza. Siamo convinti, inoltre, che potrà fare un lavoro migliore avendo a disposizione la preparazione al campionato, in modo tale da riuscire a far assimilare al meglio le sue idee alla squadra. Crediamo possa arrivare a ottimi risultati, puntando sui giovani».

Dopo la salvezza della scorsa stagione, il Santa Giusta ha degli obiettivi chiari. «Puntiamo ad una crescita della società senza fretta – prosegue Cau – con ambizione, ma facendo un passo per volta. Per il momento il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria. Un altro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi del posto e lanciare più giovani possibili, meritevoli, in prima squadra».

Infine, Cau fa un appello alla cittadinanza. «Speriamo nel sostegno del paese – afferma il presidente – delle persone al campo e delle attività, in modo tale da riuscire a portare avanti il nostro progetto».

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