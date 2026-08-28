La Sardegna porta due squadre sul gradino più alto del podio a Roseto degli Abruzzi, dove si sono disputate le finali nazionali di basket 3x3 del Circuito LB3.

Il primo titolo italiano lo ha vinto la squadra Under 14 maschile, che si è data il nome di Scarsenal, formata da Giovanni Dessanti, Gabriel Tognacini, Marco Goriani e Nicolò Ruiu. La Under 14, formata da due giocatori della Dinamo 2000 Sassari e da due dell'Esperia Cagliari, ha vinto tutti gli incontri. Mvp dell'U14 è Goriani, mentre nell'U12 è stato nominato Mvp Zoagli.

L'altro scudettino del Circuito LB3 lo ha vinto la squadra sarda Under 12 maschile, composta da Alessio Pisanu, Marco Tamponi e Diego Costa della Dinamo 2000 Sassari ed Emilio Zoagli della Pallacanestro Alghero. Curioso anche il nome del team: Gli scappati di casa.

Due titoli italiani che rendono orgoglioso il movimento cestistico isolano.

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