Oristano capitale del grande volley: a settembre il Sardegna Volleyball ChallengeDalla Grecia alla Russia, passando per Serbia e Romania, il torneo porterà nell’Isola alcune delle migliori realtà del panorama internazionale
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Il meglio della pallavolo internazionale torna sul parquet di Sa Rodia. Oristano si prepara ad accogliere il 25 e 26 settembre la quarta edizione del Sardegna Volleyball Challenge, torneo internazionale di volley femminile organizzato da Gymland con la collaborazione della Regione Sardegna e del Comune di Oristano. In campo Panathinaikos Atene, Korabelka San Pietroburgo, OK Tent Obrenovac e CSO Voluntari, per un cast che riunisce tre campioni nazionali in carica e una delle realtà emergenti della pallavolo russa.
Dalla Grecia alla Russia, passando per Serbia e Romania, il torneo porterà a Oristano alcune delle migliori realtà del volley internazionale. Particolarmente significativa la presenza del Korabelka San Pietroburgo, che torna a confrontarsi in Europa dopo il lungo periodo di esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali.
Il Panathinaikos, campione di Grecia e vincitore della Coppa nazionale, sarà guidato dall’italiano Alessandro Chiappini. L’OK Tent Obrenovac, campione di Serbia, rappresenta una delle migliori scuole pallavolistiche d’Europa, mentre il CSO Voluntari, campione di Romania, arriverà sotto la guida dell’altro tecnico italiano, Giovanni Caprara.
«La presenza di tre squadre campioni nei rispettivi Paesi, prossime protagoniste della CEV Champions League, certifica il livello tecnico dell’edizione 2026 e conferma la capacità della Gymland di attrarre club di assoluto prestigio», sottolinea il presidente della Gymland Roberto Porcheddu. «Il torneo nasce per mettere in campo il valore dello sport, del confronto e dell’incontro tra culture diverse».
Due giornate di grande volley, con Oristano ancora una volta vetrina internazionale della pallavolo femminile.