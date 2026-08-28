Promozione, Arzachena a Luogosanto per il primo impegno ufficiale della stagioneDomenica si gioca l’andata del derby di Gallura di Coppa Italia, replica dell’anno scorso
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L’Arzachena riparte dal Luogosanto. Come l’anno scorso sono gli azzurri i primi avversari ufficiali degli smeraldini, impegnati domenica nel derby di Gallura che segna il debutto in Coppa Italia.
L’andata del primo turno si giocherà al Comunale “Luigi Lacu” di Luogosanto, espugnato dai biancoverdi nella stagione precedente nella gara di ritorno, vinta ai calci di rigore; per il resto, tra Coppa e campionato di Promozione nei precedenti più recenti si registrano due pareggi per 1-1 e l’abbondante successo del Luogosanto nella gara di andata della nona giornata, vinta ad Arzachena 7-1.
Archiviati i test estivi con Santa Teresa e Calangianus, la squadra del confermato Mauro Ottaviani si prepara, dunque, all’esordio ufficiale contro una formazione che in campionato lotterà per i playoff agli ordini nel nuovo allenatore Riccardo Balzano, subentrato in panchina ad Antonio Madeddu, ai saluti dopo un triennio importante.
Appuntamento domenica al “Luigi Lacu” di Luogosanto: la partita sarà diretta dall’arbitro Alessio Nonna della sezione di Sassari, da cui provengono anche gli assistenti Mario Puggioni e Giulia Bolognesi; fischio d’inizio alle 17.