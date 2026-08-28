Lorenzo Carboni approda ai quarti di finale nell'Itf25 di Losanna (montepremi 30mila dollari).

Sulla terra elvetica, il tennista algherese, numero 478 al mondo e accreditato della quarta testa di serie, ha eliminato nei primi due turni, per 7-6(4), 6-1 il francese Arthur Bellegy (1435 Atp) e 6-2, 6-1 il qualificato svizzero Nicolas Ulrich (che proprio con questo torneo entrerà per la prima volta in classifica mondiale).

Carboni sfida per un posto in semifinale l'elvetico Noah Karma (1363).

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