Decolla la coppa Italia di Promozione e propone subito il derby del Sulcis fra le neo promosse: questa domenica alle 17 allo stadio lagunare di Sant’Antioco, ripristinato dal Comune dopo circa un anno di lavori, si affronteranno infatti l'Antiochense di Fabio Piras e l'Atletico di Masainas di Fabio Tinti. Caldo permettendo, promette di essere un match interessante valevole come primo turno della competizione fra le due matricole della Promozione.

Il Masainas è entrato in Promozione dalla porta principale avendo vinto il girone B della Prima categoria. L'Antiochense ha dovuto attendere la fine di luglio: dopo essere arrivato secondo nel girone B, ha poi vinto tutti gli spareggi con le altre seconde classificate e ha aspettato il ripescaggio avvenuto per i problemi occorsi ad altri club delle categoria superiori, ma meritandosi ampiamente la nuova categoria per il gioco espresso.

Entrambe le rose sono state rafforzate puntando in modo convinto sui giovani. E difatti non è da escludere che i due allenatori facciano da subito largo uso dei ragazzi.

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