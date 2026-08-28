C’è un pezzo di Sardegna nel titolo mondiale dell’Italia del parahockey. La nazionale azzurra ha vinto la prima edizione della “ID World Cup” disputata in Belgio, e continua la serie di successi che nel tempo l’ha trasformata negli “Invincibili”.

Il cagliaritano Marco Lecis in campo e Roberto Carta in qualità di Direttore Tecnico sono tra i protagonisti dell’ennesimo capitolo di successi, iniziato nel 2011 con le vittorie nei campionati europei e proseguito a Wavre, sede della World Cup. L’Italia ha un nuovo allenatore, Stefano Censoni, un direttore tecnico, Roberto Carta, che prima da giocatore poi da coach dell’Amsicora (maschile e femminile) ha vinto 27 scudetti. E un veterano che non tradisce le attese, Marco Lecis, 33 anni, tesserato con l’Amatori Cagliari.

En plein di successi, sette in sette partite nella fase a gironi, con l’Irlanda, 12-0, lo Zambia (a tavolino per la rinuncia della rappresentativa africana, Pakistan 6-0, Francia, 8-1 con rete di Lecis, Stati Uniti 10-1, Belgio 7-3 e Germania 9-2. Infine la vittoria più importante, nella finale disputata alla Belfius Arena, 5-4 con la Spagna. Dopo cinque titoli europei, gli Invincibili sollevano così la Coppa più importante.

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