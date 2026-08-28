Il Latte Dolce ingaggia due fuori quota e completa l'organico per la stagione che inizia domani a Budoni con la Coppa Italia. La società sassarese fa arrivare il centrocampista Lopes e il difensore Frau.

Nativo di São Bernardo do Campo, in Brasile, classe 2006, Pedro Lopes si forma nei settori giovanili di Torino, Frosinone e Roma, per poi militare nel Rimini e nell’Ischia. Vanta una presenza in Lega Pro e 18 in Serie D, impreziosite da due gol e un assist. Centrocampista centrale, è il classico uomo d’ordine, ma può essere impiegato anche a ridosso delle punte.

Nato a Oristano il 27/05/2008, Cristian Frau si è formato nel settore giovanile della Torres, arrivando a giocare nella squadra Primavera e collezionando anche alcune convocazioni in prima squadra. Difensore centrale dal fisico possente, è abile in marcatura e nell’anticipo dell’avversario.

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