Si torna sul parquet nei massimi tornei regionali di basket. Con l’estate che si avvia ormai alla conclusione, trapelano anche le prime novità dal campionato di Divisione Regionale 1.

Tra le prime squadre più attive c’è sicuramente il San Sperate. Dopo l’ufficializzazione del nuovo coach, Danilo Magiera, i “gherreris” hanno confermato 4 elementi già presenti nella scorsa stagione: Emanuele Lasio, Fabio Mereu, Jacopo Demontis e Gabriele Manconi.

Stesso discorso per l’Astro Cagliari. Dopo la positiva scorsa stagione, culminata con la semifinale playoff (persa contro il CMB Porto Torres, poi promosso), la società ha confermato in panchina Carlo Zedda. Tante le conferme nel roster (Pagani, Federico e Camillo Melis, Migliozzi, Serra, Davide e Pietro Piccolo, Berti, Congiu, Cappai, Vallebona, Orrù e Montisci) mentre i nuovi arrivi sono quelli di Mauro Serra (ex Genneruxi, Elmas e Olimpia Cagliari), Carlo Di Ciaula (ex Olimpia) e Guglielmo Podda (dal Genneruxi e in passato anche con Basket Quartu, Elmas e Ferrini).

Tra le new entry della stagione c’è lo Shardana Basket che, dopo la positiva scorsa stagione in Divisione Regionale 2, approda nella ex Serie D. E le scelte fatte la candidano come possibile protagonista. In panchina siederà Claudio Cau, reduce dalla doppia promozione sulla panchina del CMB Porto Torres (dalla DR2 alla Serie C in due stagioni). La società sassarese sta costruendo un gruppo molto interessante con arrivi di peso: Jiri Hubalek (dal Sennori e un passato da protagonista con la Dinamo Sassari), Davide Cau (ex CMB Porto Torres, Sant’Orsola e Coral Alghero), Giovanni Casula (da Sennori) e Marco Giupponi (ex CMB Porto Torres).

La seconda matricola sarà Serramanna, dopo la vittoria dello scorso torneo di Divisione Regionale 2 (girone Sud). La compagine del Medio-Campidano ripartirà da Stefano Frongia in panchina, il coach della promozione, e dal veterano Andrea Secci, punto di riferimento all’interno del gruppo. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il resto del roster.

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