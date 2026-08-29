Il Museo della Tonnara di Stintino ospita martedì 1 settembre alle 19, un incontro dedicato al pittore Ausonio Tanda nel centenario della nascita: un'occasione per ripercorrere il suo cammino artistico e riflettere sul segno lasciato nella cultura e nell'arte della Sardegna.

A raccontarlo saranno voci e sguardi diversi, capaci di restituire non solo l'artista ma anche l'uomo, nelle sue relazioni, nel suo insegnamento, nel legame con chi gli è stato accanto. Interverranno la sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella, Maria Paola Dettori, direttrice della Pinacoteca di Sassari, e la curatrice museale Silvia De Franceschi.

Le loro riflessioni si intrecceranno con le testimonianze di Franco Carenti, pittore e allievo di Tanda, di Michele Poddighe, allievo e amico, e dei nipoti Sandro Ruju e Paola Tanda. Attraverso questi racconti, il pubblico potrà riscoprire l'artista da prospettive complementari: quella di chi ne ha studiato l'opera, di chi ne ha raccolto l'insegnamento, di chi ne ha condiviso l'amicizia e di chi ne custodisce la memoria familiare.

In occasione dell'incontro sarà inoltre possibile visitare l'esposizione delle opere che l'artista ha donato al museo: un'occasione unica per ammirare da vicino la sua produzione e coglierne il valore, artistico e umano.

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