La stagione ufficiale delle sarde di Serie D riparte da Budoni–Latte Dolce. Sabato alle 16, al "Pasquale Pinna", biancoazzurri e sassaresi aprono il weekend di Coppa delle isolane con l'anticipo del primo turno, in un derby che arriva prima ancora del campionato.

La formula non ammette calcoli. Novanta minuti, nessuna gara di ritorno, e in caso di parità si passa direttamente ai calci di rigore per assegnare la qualificazione al turno successivo. Una formula che entrambe conoscono bene: il 30 agosto dello scorso anno, allo stesso punto del percorso, le due squadre si affrontarono al "Vanni Sanna" di Sassari e chiusero i novanta minuti sull'1-1, con due gol dal dischetto. Poi la lotteria finale, vinta dal Budoni per 6-5. Stavolta il campo è quello opposto, ma il copione — una sfida sarda, secca, senza appello — è lo stesso.

Il valore del confronto va oltre il turno. Budoni e Latte Dolce si ritroveranno nel girone G anche in campionato, al via il 6 settembre, e la Coppa offre a entrambe il primo test vero dopo settimane di preparazione: minuti nelle gambe, gerarchie ancora da definire, volti nuovi da inserire. Per i padroni di casa c'è l'occasione di aprire davanti al proprio pubblico una stagione che li vede ancora tra le realtà più solide del calcio isolano; per i sassaresi, quella di cancellare subito il precedente e di dare un segnale in una trasferta che vale già un pezzo di stagione.

L'appuntamento, insomma, è di quelli che pesano più di quanto suggerisca la casella del calendario: nel dilettantismo di alto livello la Coppa Italia è vetrina, banco di prova e — per chi va avanti — un percorso che può accompagnare l'intera annata.

Il resto del programma isolano si completa nella giornata di domenica 30 agosto.

Alle 17.30, al campo sportivo Circillai "Mario Todde" di Bari Sardo, la Costa Orientale Sarda ospita il Monastir: per i gialloblù è anche il battesimo ufficiale del nuovo impianto, la casa in cui disputeranno la stagione. Anche qui vale la formula della gara unica con eventuali rigori, e anche qui il derby è doppio: il 6 settembre le stesse squadre si ritroveranno di fronte nella giornata inaugurale del girone G.

Alle 19, allo stadio "Walter Frau" di Ossi, l'Ossese affronta il Certosa Vigor Campagnano, formazione laziale costruita per obiettivi importanti e reduce dal 3-0 con cui ha eliminato l'Anzio. I bianconeri si sono guadagnati il primo turno superando l'Aranova in trasferta nel preliminare e vivranno una prima volta assoluta: mai il loro impianto aveva ospitato una gara di Coppa Italia Serie D.

Tre gare in due giorni, tre porte d'ingresso alla nuova stagione. Si comincia sabato, al "Pasquale Pinna".

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