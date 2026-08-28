Eccellenza
28 agosto 2026 alle 19:37
Dalla Nuorese al Taloro, arriva l'attaccante Andrea ArgiolasClasse 2008, il ragazzo ha già avuto modo di confrontarsi con il palcoscenico dell’Eccellenza sarda nella scorsa stagione
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Il Taloro Gavoi si rafforza con l'arrivo del nuovo attaccante Andrea Argiolas: classe 2008, il ragazzo ha già avuto modo di confrontarsi con il palcoscenico dell’Eccellenza sarda nella scorsa stagione, vestendo la maglia della Nuorese.
Un giovane talento pronto a mettersi in gioco, crescere e dare il massimo per il Taloro Gavoi che prepara la sua ennesima stagione di Eccellenza.
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