Qualche acciacco, ma la voglia di riscattarsi e di bagnare l'esordio stagionale al "Vanni Sanna" con un risultato positivo. La Torres ospiterà domani alle 18 la Sambenedettese. Sarà anche soltanto la seconda di campionato, ma i rossoblù sono smaniosi di conquistare i primi punti dopo essere rimasti a secco anche in Coppa Italia a La Spezia.

Il tecnico Alfonso Greco afferma: «Dobbiamo rifarci della sconfitta col Livorno. I ragazzi meritano di fare rtisultato per come stanno lavorando». Di fronte una Sambenedettese che ha rivoluzionato mezza squadra. «Mi aspetto una gara molto fisica e dovremo fare attenzione ai loro attaccanti, che hanno qualità».

La Torres dovrà fare ancora a meno dell'attaccante Sorrentino e del difensore Scaingi, infortunati, mentre qualche altro rossoblù andrà valutato domattina. Sicuro il rientro del difensore Nunziatini.

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