calcio regionale
28 agosto 2026 alle 22:03
Eccellenza, Alfredo Saba all’Atletico UriIl centrocampista ingaggiato dall’Ossese
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L'Atletico Uri prepara l'avvio della nuova stagione di Eccellenza con l'ingaggio del centrocampista Alfredo Saba. Giocatore di qualità e grande esperienza, Saba arriva all’Atletico Uri dopo l’ultima stagione disputata con l’Ossese.
Cresciuto nella Torres, ha vissuto importanti esperienze tra Serie D ed Eccellenza, mettendo sempre in mostra tecnica, visione di gioco e personalità.
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