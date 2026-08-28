L'Atletico Uri prepara l'avvio della nuova stagione di Eccellenza con l'ingaggio del centrocampista Alfredo Saba.  Giocatore di qualità e grande esperienza, Saba arriva all’Atletico Uri dopo l’ultima stagione disputata con l’Ossese.

Cresciuto nella Torres, ha vissuto importanti esperienze tra Serie D ed Eccellenza, mettendo sempre in mostra tecnica, visione di gioco e personalità. 

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