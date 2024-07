U.S. Polo Assn. batte in finale 6-3 Costa Smeralda, e si aggiudica l’Italia Polo Challenge Porto Cervo. Terza Estrella Galicia, che ha sconfitto Petra Bianca 3-4 nella finalina.

Infine, il trionfo dei talenti di casa della Nostra Signora di Coros, a segno contro l’El Union 4-0 nella finale della tappa sarda della Coppa Italia di polo pony. Questi i risultati della tre giorni di polo andata in scena sul campo “Andrea Corda” di Abbiadori e organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Una festa per tutto il polo italiano, con le tribune e il villaggio ospitalità sold out per tre giorni di sport, tradizione, mondanità, concentrati in un evento diventato un appuntamento fisso nel calendario sportivo dell'Isola, che l’accoglie da quattro stagioni.

“Siamo felici di confermare già da oggi l’Italia Polo Challenge ad Arzachena anche per il 2025”, annuncia a fine manifestazione il segretario generale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Simone Perillo. “Si chiude un’edizione di grande successo: quest’anno siamo onorati di aver legato Italia Polo Challenge alla Coppa Italia di polo pony, con i giovani che si sono sfidati che rappresentano il futuro di questa disciplina”.

© Riproduzione riservata