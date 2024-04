La Leonardo ritorna in campo con un bel 4-0 sulla Fenice Veneziamestre alla ripresa della Serie A2 élite. I cagliaritani restano così vivi per la corsa playoff grazie alle doppiette di Siddi e Dos Santos, autori di gol belli e pesanti. In particolare il definitivo 4-0 Dos Santos lo segna in rovesciata dalla propria metà campo, approfittando della porta lasciata vuota dai veneti per il portiere di movimento. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea si fa raggiungere sul finale dal Futsal Villorba, ma il 5-5 basta per strappare la matematica qualificazione ai playoff con una giornata d'anticipo.

Serie B. Spera ancora nei playoff la Jasnagora, che batte 8-0 il Domus Chia nel derby e accorcia a un solo punto di distanza dal quinto posto in vista dell'ultima giornata di Serie B di sabato prossimo. Può sperare ancora nei playout l'Elmas, grazie al successo per 10-5 sullo United Pomezia. Perde in casa 5-4 il Città di Cagliari contro il Mirafin. Nel girone A, si complica la situazione delle due sarde impegnate nella lotta salvezza. La Futsal Alghero è stata battuta 4-2 nel derby dal Sardinia Futsal già salvo. Il C'è Chi Ciak ha perso in casa 11-6 lo scontro diretto contro il Castellamonte. Nel girone B, il Monastir torna sconfitto 5-3 contro il Futsal Atesina, ma resta ancora fuori dalla zona rossa.

Serie C1. La San Sebastiano Ussana vince 3-1 contro la Fanni Futsal Sassari e festeggia la promozione in Serie B. Dopo la Coppa Italia, arriva anche il successo in campionato per la squadra di Calabretta. Il 6-4 del Quartu sul campo della Villacidrese evita invece la disputa dei playoff regionali: i quartesi andranno direttamente alla fase nazionale. Conquistano i tre punti anche Cus Cagliari (4-2 al Villasor) e Ichnos Sassari (4-3 al Futsal 4 Mori). Termina 7-7 invece la sfida tra Babylon e Happy Fitness Center.

Femminile. Prosegue la striscia di vittorie consecutive della Mediterranea, che batte 7-3 la L84 nonostante abbia già matematicamente conquistato il primato nel girone A di B femminile. Successo di misura della Jasnagora, che batte 1-0 a Tombolo l'Infinity Futsal e sorpassa al terzo posto l'Athena Sassari, battuta 5-2 dal Pero. Nel girone B, lo Shardana Futsal vince 2-0 contro il Cus Pisa in Toscana e supera in quinta posizione l'Arzachena, sconfitta 5-2 dall'Eventi Futsal. In Serie C regionale, il Cus Cagliari festeggia con due giornate d'anticipo la promozione in Serie B grazie al 4-1 sul Tiro Libero secondo in classifica. Successi anche per Ampurias (6-0 al Decimoputzu), Sardinia Futsal (5-2 al Futsal Quartu), Aiace Telamonio (6-0 all'Arborea) e Ittiri Sprint (4-3 sul Monastir).

