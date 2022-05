Saranno ben quattro, su sette totali, le sarde attese a giugno dalla fase finale del Girone G di Serie D. Torres e Arzachena si sfidano nei playoff (i rossoblù hanno anche la finale di Coppa Italia), mentre Atletico Uri e Carbonia si giocano l'ultimo posto utile per la salvezza: prima lo spareggio fra i biancoblù e il Formia, poi il vero e proprio playout che concluderà una lunghissima stagione, con la data che slitta a sabato 11 giugno.

Playoff. Derby in semifinale: Torres-Arzachena. Al "Vanni Sanna" calcio d'inizio domenica 5 giugno alle 16, in caso di parità al 90' tempi supplementari dove se dovesse proseguire l'equilibrio a passare al 120' sarebbero i rossoblù perché meglio piazzati (terzi). La finale è mercoledì 8, orario da definire, contro la vincente di Team Nuova Florida-Afragolese (seconda e quinta) sul campo della squadra meglio piazzata, con lo stesso regolamento. I sassaresi di Alfonso Greco, però, prima dei playoff hanno la finale di Coppa Italia coi toscani del Follonica Gavorrano (che domani alle 17.30 giocano la rispettiva finale playoff, in casa del Poggibonsi). Torneo in palio mercoledì 1 giugno alle 17.30 a Genzano, anche in diretta TV su Sportitalia, biglietti in vendita oggi, lunedì e martedì nella sede della Torres.

Playout. Carbonia e Formia hanno chiuso la stagione regolare terzultime a pari punti: il regolamento impone lo spareggio in campo neutro. Definita la data ufficiale: giovedì 2 giugno ore 15.30 al "Pierangeli" di Monterotondo, dove i minerari hanno pareggiato 2-2 il 24 aprile contro la squadra locale in uno degli ultimi risultati della loro grande rincorsa. Chi perde retrocede, chi vince va al playout con l'Atletico Uri l'11 giugno (orario da definire), sicuramente in casa dei giallorossi di Paba che si salverebbero anche in caso di pareggio dopo i supplementari, avendo chiuso davanti in classifica.

