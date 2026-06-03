Si sono disputati ieri i quarti di finale dei playoff di Terza Categoria, che hanno decretato le quattro squadre qualificate alle semifinali e che si contenderanno le prime quattro posizioni della graduatoria finale: Atletico Uta, Barbagia Sport, Atletico Maddalena e Cus Sassari.

Dovranno invece accontentarsi delle sfide valide per la definizione delle posizioni dal quinto all’ottavo posto, importanti in ottica graduatoria ripescaggi, Barbusi, Arcidano, Berchidda e Nulese.

L’Atletico Uta ha conquistato il pass per le semifinali grazie a una vittoria in rimonta per 2-1 sul Barbusi. Una gara combattuta che ha premiato la formazione campidanese, capace di ribaltare il risultato nella ripresa e staccare il biglietto per il turno successivo.

Splendida affermazione anche per l’Atletico Maddalena, che si è imposto per 3-1 sul campo del Berchidda. I galluresi hanno dovuto giocare in inferiorità numerica dal 20' del primo tempo, ma nonostante l’uomo in meno sono riusciti a conquistare una meritata vittoria grazie alle reti di Rito, Barca e Altana. Per il Berchidda è andato a segno Bazzu.

Grande equilibrio nella sfida tra Barbagia Sport e Arcidano. Dopo l’1-1 maturato dopo i supplementari, la qualificazione è stata decisa dai calci di rigore, dove la Barbagia Sport si è dimostrata più precisa conquistando l’accesso alle semifinali.

Servono i rigori anche nell’ultimo quarto di finale tra Cus Sassari e Nulese. Dopo lo 0-0 maturato al termine dei tempi supplementari, sono stati i sassaresi a prevalere dal dischetto e a festeggiare la qualificazione.

Le semifinali sono in programma sabato 6 giugno e vedranno affrontarsi Atletico Maddalena e Cus Sassari da una parte del tabellone, mentre dall’altra sarà sfida tra Atletico Uta e Barbagia Sport.

Per la definizione delle posizioni dalla quinta all’ottava si giocheranno invece Barbusi-Arcidano e Berchidda-Nulese.

© Riproduzione riservata