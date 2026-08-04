Nel quartiere della Marina, a Cagliari, stava cercando di attirare l’attenzione di alcuni ragazzi probabilmente per vendere loro della droga.

Così gli uomini della Guardia di Finanza, insospettiti, hanno deciso di controllarlo e hanno trovato diverse dosi delle più disparate sostanze stupefacenti. Oltre 12 grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hashish, il tutto già suddiviso in dosi pronte alla vendita.

L’uomo, un ghanese senza documenti, è stato portato negli uffici della Polizia per le procedure di identificazione e i rilievi fotodattilocopici. È risultato essere un clandestino, dunque è stato deferito alla Procura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione.

L’operazione è stata effettuata dai finanzieri del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Cagliari assieme al personale dei Baschi Verdi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata