Cade in una cisterna nel Sassarese, ferito un operaioL’uomo portato in codice rosso al Santissima Annunziata, l’episodio è avvenuto in un cantiere sulla provinciale 60
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un operaio di 56 anni è caduto in una vasca di depurazione vicino a Sassari. L’incidente è avvenuto in un cantiere Abbanoa sulla Sp 60 intorno alle 14.30, in località Serra Longa.
L’operaio è vivo e il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Per fortuna l’acqua presente nella vasca di depurazione ha attutito la caduta da un’altezza di 5 metri, l’uomo si è fratturato una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spresal.