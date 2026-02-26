Un operaio di 56 anni è caduto in una vasca di depurazione vicino a Sassari. L’incidente è avvenuto in un cantiere Abbanoa sulla Sp 60 intorno alle 14.30, in località Serra Longa.

L’operaio è vivo e il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per fortuna l’acqua presente nella vasca di depurazione ha attutito la caduta da un’altezza di 5 metri, l’uomo si è fratturato una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spresal.

