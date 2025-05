Era presente anche la Virtus Villaurbana, in occasione della prima edizione del “Simaxis Junior Cup”, che ha visto impegnati centinaia di bambini da tutta la provincia. La Virtus Villaurbana, iscritta a due categorie, ha portato a casa sia il titolo dei “Primi calci” che quello degli “Esordienti Calcio a 5”. Successi che vanno a sottolineare l'ottimo lavoro che la società sta portando avanti nelle categorie giovanili, con i tecnici Federico Mossa e Maurizio Atzeni.

«Giornate come questa riempiono di soddisfazione e ripagano l'impegno della società, dei mister e di tutti i genitori», commenta la responsabile Laura Sardu. «I bambini si sono divertiti e hanno fatto festa fino a tarda sera. Adesso l'obiettivo è quello di strutturare al meglio le nostre attività e presentarci ai nastri di partenza della prossima stagione».

Nelle prossime settimane la Virtus Villaurbana organizzerà un “Open day”, per presentare le attività e aprire le iscrizioni per la prossima stagione. «Sarà l’occasione per chi si volesse iscrivere – fanno sapere dalla società – di conoscere di persona gli allenatori, toccare con mano la nostra realtà e la bontà del nostro lavoro».

