Penultimo impegno della stagione regolare per le tre sarde di Serie B. Sarroch, già matematicamente sicura del primo posto e della qualificazione alla postseason, ospita la Lazio per proseguire la striscia positiva. Cerca il pass per i playoff anche il Cus Cagliari: gli universitari potrebbero festeggiare l'aritmetico secondo posto in caso di successo contro l'Armundia Virtus Roma. Già retrocessa, la Why Company Stella Azzurra di Sestu se la vedrà invece contro l'Energytime Spike di Campobasso.

Femminile. Penultima giornata anche per i campionati di B1 e B2 femminile. In B1, Capo d'Orso ospita Bracco Pro Patria, mentre la San Paolo osserva il turno di riposo. In B2, derby tra La Smeralda Ossi e l'Alfieri Cagliari, mentre Garibaldi La Maddalena riceve Cagliero.

© Riproduzione riservata