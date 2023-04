Successo e primato per la Promosport Cagliari. Il 16-10 sul Nautilius Roma vale l'ottava vittoria in campionato e il primo posto in classifica a quota 24 punti. I cagliaritani staccano così la Centumcellae, battuta dalla Sis Roma 10-6.

Sempre contro il Nautilius Roma, la Rari Nantes Cagliari aveva conquistato un punto, pareggiando 12-12.

Sconfitta a Monterotondo per la Promogest Cagliari, battuta 13-8 dalla Juventus Nuoto.

