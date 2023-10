Una settimana praticamente perfetta quella della Pallacanestro Alghero che mette in cascina tre successi in altrettante partite. Venerdì 20 ottobre match spettacolare della squadra Under 17 che all’esordio nel campionato regionale d’eccellenza stravince sulla Dinamo Sassari con il risultato di 102 a 66 .

Sabato 21 gli Under 15 centrano il terzo successo consecutivo in campionato a Cagliari con l’Esperia, ora guidano la classifica a punteggio pieno. Domenica 22 ottobre è andato in scena l’esordio della Prima Squadra nel campionato di Divisione Regionale con una vittoria in trasferta: sull’ostico campo di Arzachena i giallorossi si sono imposti per 64 a 73.

Tra i protagonisti Alessio Rosas, uno degli artefici delle vittorie dell’U17 e della Prima Squadra

© Riproduzione riservata