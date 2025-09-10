Compie 5 anni il “Torneo Città di Sassari” di padel che da venerdì a domenica animerà gli impianti dello Sporting Via Milano 26 con oltre 300 atleti provenienti da ogni parte della Sardegna. In gara le categorie Misto, Femminile, Maschile e Junior.

Novità assoluta la “Gara di Smash”: chi farà rimbalzare la pallina da gioco più lontano degli altri vincerà un premio speciale. Ovviamente, a contorno, nel rispetto delle regole e in pieno Green style, intrattenimento musicale, gonfiabili per i più piccoli, food & beverage e stand vari a rendere ancora più accogliente e godibile lo spazio, e lo spettacolo del padel.

Alla presentazione che si è tenuta ieri sera in Via Milano 26 anche Mario Cabras, in rappresentanza del padel in carrozzina, che oltre a raccontare la sua personale esperienza di atleta ha ringraziato l’organizzazione per l’opportunità di dare visibilità ad una disciplina che punta a crescere. Il 14 settembre c’è infatti in programma l’esibizione dei ragazzi del progetto “PadelAbile” - atleti con disabilità seguiti da istruttori e da educatori afferenti alle Associazioni partner - e c’è anche un match amichevole che avrà come protagonisti alcuni campioni di Padel in carrozzina.

