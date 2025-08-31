Dopo l’anticipo di ieri tra Ilvamaddalena e Santa Teresa Gallura, conclusosi con la vittoria esterna dei galluresi per 0-1, si è completato oggi il quadro delle gare d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza.

Spicca il netto successo esterno della Nuorese, che ipoteca il passaggio del turno espugnando per 0-3 il campo del Tortolì. I barbaricini vanno in gol all’8’ con Caggiu, raddoppiano al 14’ su rigore con Cocco e chiudono i conti al 47’, ancora con Caggiu, autore di una doppietta.

Finisce in parità il derby tra Carbonia e Iglesias (1-1): padroni di casa subito avanti al 2’ con Porcheddu, ma nella ripresa, al 35', arriva il pareggio di Fidanza per gli ospiti.

Stesso risultato anche tra Atletico Uri e la detentrice del trofeo Ossese (1-1): la formazione guidata da Massimiliano Paba passa in vantaggio al 4’ con Ricci, ma l’Ossese al 55' trova il pari grazie a Gueli.

Al “Signora Chiara” di Calangianus, il Tempio si aggiudica il derby con i giallorossi grazie alla rete decisiva di Zirolia al 36’ del secondo tempo.

Vittoria interna per la Ferrini Cagliari, che supera 3-1 il Sant’Elena: protagonisti Piras (autore di una doppietta) e Podda, mentre per i quartesi il gol della bandiera porta la firma di Sanna Cocco.

Colpo esterno del Villasimius di Antonio Prastaro, che rimonta e batte 1-2 il Lanusei: ogliastrini avanti con Martins, ma la reazione ospite è firmata da Beugré e Cannas.

Infine, sorprendente affermazione esterna della matricola Buddusò, che espugna il campo del Taloro Gavoi per 1-2: decisive le reti di Nino Uleri e Roberto Sergio per i biancocelesti.

© Riproduzione riservata