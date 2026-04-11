Sono 21 i giocatori convocati da Fabio Levacovich per la trasferta della 13ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, che vedrà il Santa Teresa impegnato domani a Iglesias in un delicato scontro diretto in chiave salvezza.

Causa squalifica salterà il match Alluttu. Per il resto, il tecnico sassarese potrà contare su una rosa sostanzialmente al completo. La migliore delle notizie considerata la posta in palio al Monteponi, dove i galluresi, quartultimi con 31 punti, proveranno a ritrovare la vittoria dopo le sconfitte con Calangianus e Ilvamaddalena, costate lo scivolone nei playout.

La zona salvezza dista appena un punto, per cui a tre gare dalla fine della stagione regolare la conferma diretta della categoria è possibile, senza contare che c’è da “vendicare” l’1-4 subito all’andata al Buoncammino. Ma se le motivazioni del Santa Teresa sono forti quelle dell’Iglesias, reduce dalla sconfitta nel derby del Sulcis col Carbonia, non sono da meno: la classifica è cortissima, e con 35 punti i rossoblù non possono dirsi – non ancora – salvi.

Squadre in campo allo stadio Monteponi alle 16: Iglesias-Santa Teresa sarà diretta dall’arbitro Riccardo Mattu della sezione di Oristano (assistenti Marco Navarra di Carbonia e Stefano Siddi di Cagliari).

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