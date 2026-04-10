Fatta eccezione per le formazioni che disputano i campionati di Eccellenza e Promozione che sono scese in campo, le altre, appartenenti alle categorie minori dei tornei dilettantistici sardi, si sono fermate per Pasqua.

Ecco quindi l’occasione per fare un punto sempre riguardo l'ambito gallurese sul girone G della Terza Categoria. Le due dominatrici del girone sono locate nell'entroterra gallurese e rispondono al nome di Sant'Antonio di Gallura e Berchidda. La prima citata è in vetta alla classifica con 58 punti: vanta anche il miglior attacco con 88 reti messe a segno, e a tal proposito, Federico Fresi guida la speciale classifica marcatori con 29 reti, e sempre nella parte alta del tabellone si trova, al 6° posto, Salvatore Concas con 17.

Con un punto in meno, il Berchidda 57, che sinora vanta la miglior difesa con soli 20 gol subiti, mentre è a quota 75 per quelli realizzati: con Alessio Taras che con 21 centri, occupa il secondo posto, mentre al 3° figura Samuel Scarpa con 18. Alle loro spalle il 3° posto è occupato dall'Atletico Maddalena, con 50, mentre il Pausania si colloca sul 4° gradino con 47.

Sabato 11 le squadre torneranno in campo per disputare la nona di ritorno: le due in testa avranno entrambe impegni in trasferta, con il Sant'Antonio che renderà visita all'Aglientu; mentre il Berchidda dalle falde del "Limbara" sarà ospite, nell'Arcipelago, dei Maddalenini dell'Atletico. La stagione regolare terminerà il prossimo 23 maggio, dunque rimangono da disputare ancora 7 incontri.

Lo scontro diretto, tra Santantonesi e Berchiddesi è in programma al 11° turno, all'andata terminò 1-1, e si giocherà a Berchidda: una gara molto attesa, che in caso di vittoria dell'una o dell'altra darà un preciso ma non definitivo indirizzo poiché ci saranno ancora 4 gare da giocare e dunque 12 punti in palio. Va ricordato che la prima andrà direttamente in Seconda, mentre seconda e terza daranno vita a play off, e al termine dei varie fasi a gironi verrà stilata una graduatoria.

Tutte le altre squadre del girone: Aggius, Aglientu, Arzachena 2015, Audax Padru, Bassacutena, Berchideddu, Ilvamaddalena U21, Rudalza, Santu Diadoru, Telti, Tre Monti.

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